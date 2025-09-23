В Днепропетровской области 19-летнюю девушку подозревают в систематическом насилии над бабушкой

Фото: иллюстративное

В Самаре правоохранители сообщили о подозрении 19-летней местной жительнице в систематическом домашнем насилии над бабушкой

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, девушка долгое время оскорбляла пожилую родственницу, унижала ее, угрожала и причиняла физическую боль.

Факты насилия неоднократно фиксировали работники сектора противодействия домашнему насилию. На подозреваемую составляли административные протоколы по ст. 173-2 КУоАП. Несмотря на профилактические меры и предупреждение об уголовной ответственности, она продолжала издевательство над пожилой женщиной.

22 сентября девушке сообщили о подозрении по ст. 126-1 УК Украины, предусматривающей ответственность за домашнее насилие. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на документирование всех эпизодов правонарушений и установление обстоятельств дела.

