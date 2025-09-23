11:45  23 сентября
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
11:51  23 сентября
На Львовщине – две смерти от лептоспироза только за сентябрь
12:58  23 сентября
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
23 сентября 2025, 16:23

В Днепропетровской области 19-летнюю девушку подозревают в систематическом насилии над бабушкой

23 сентября 2025, 16:23
Фото: иллюстративное
В Самаре правоохранители сообщили о подозрении 19-летней местной жительнице в систематическом домашнем насилии над бабушкой

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По данным следствия, девушка долгое время оскорбляла пожилую родственницу, унижала ее, угрожала и причиняла физическую боль.

Факты насилия неоднократно фиксировали работники сектора противодействия домашнему насилию. На подозреваемую составляли административные протоколы по ст. 173-2 КУоАП. Несмотря на профилактические меры и предупреждение об уголовной ответственности, она продолжала издевательство над пожилой женщиной.

22 сентября девушке сообщили о подозрении по ст. 126-1 УК Украины, предусматривающей ответственность за домашнее насилие. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на документирование всех эпизодов правонарушений и установление обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, в Ровенской области 62-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил своего сына. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

