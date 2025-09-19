Фото: полиция

В Сумской области передали в суд дело главного врача из Роменского района, которую разоблачили на взятках

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, врач-нарколог требовала от военнослужащих по 5 тысяч гривен за протоколы медосмотра, подтверждавшие отсутствие алкоголя или наркотиков. Без этих документов военных не допускали к службе.

Врач не проводила анализов и не брала образцов, а протоколы оформляла фиктивно, заверяя их печатью. В июне правоохранители зафиксировали момент, когда она получила 15 тысяч гривен за три таких документа. Женщину тогда задержали.

Сейчас следствие завершено, обвинительный акт направлен в суд. Врачу инкриминируют получение взятки и служебный подлог.

Напомним, в Харькове разоблачили чиновников ВВК, которые за взятки "переводили" военных в тыл. Фигурантам объявили подозрение, им грозит до 10 лет лишения свободы.