Фото: Головне управління Національної поліції у Волинській області

П’ятьох волинян підозрюють у шантажі та вимаганні великих сум грошей у місцевого жителя, одного з яких затримали під час спроби втечі з країни

Про це повідомляє поліція Волинської області, передає RegioNews.

П’ятеро жителів Нововолинська та Ковельського району потрапили під підозру у вимаганні великих сум грошей. Чоловіки представляли себе "авторитетами", залякували потерпілого та змушували його повертати борг, який насправді не існував, повідомили у поліції Волині.

Поліція провела обшуки у фігурантів

Затриманим від 24 до 49 років, офіційно вони ніде не працюють і не проходять службу в армії. За даними слідства, частину грошей потерпілий віддав через страх перед "авторитетами" та тиском з боку злочинного середовища. Під час однієї з зустрічей чоловіки відібрали у нього мотоцикл, а також вимагали значну суму неіснуючого боргу.

Чоловіки представляли себе "авторитетами"

21 вересня поліція провела обшуки у помешканнях та транспортних засобах фігурантів за силової підтримки спецпризначенців. Під процесуальним керівництвом прокуратури усім п’ятьом оголошено підозри за ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України – вимагання, що завдало особливо великої майнової шкоди або вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

23 вересня суд обрав запобіжні заходи для фігурантів. Одного з чоловіків затримали прямо в залі суду, іншого – під час спроби виїхати за межі країни. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини справи.

