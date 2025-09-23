11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
UA | RU
UA | RU
23 вересня 2025, 18:24

П’ятьох жителів Волині підозрюють у залякуванні та вимаганні великих сум грошей

23 вересня 2025, 18:24
Читайте также на русском языке
Фото: Головне управління Національної поліції у Волинській області
Читайте также
на русском языке

П’ятьох волинян підозрюють у шантажі та вимаганні великих сум грошей у місцевого жителя, одного з яких затримали під час спроби втечі з країни

Про це повідомляє поліція Волинської області, передає RegioNews.

П’ятеро жителів Нововолинська та Ковельського району потрапили під підозру у вимаганні великих сум грошей. Чоловіки представляли себе "авторитетами", залякували потерпілого та змушували його повертати борг, який насправді не існував, повідомили у поліції Волині.

Поліція провела обшуки у фігурантів

Затриманим від 24 до 49 років, офіційно вони ніде не працюють і не проходять службу в армії. За даними слідства, частину грошей потерпілий віддав через страх перед "авторитетами" та тиском з боку злочинного середовища. Під час однієї з зустрічей чоловіки відібрали у нього мотоцикл, а також вимагали значну суму неіснуючого боргу.

Чоловіки представляли себе "авторитетами"

21 вересня поліція провела обшуки у помешканнях та транспортних засобах фігурантів за силової підтримки спецпризначенців. Під процесуальним керівництвом прокуратури усім п’ятьом оголошено підозри за ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України – вимагання, що завдало особливо великої майнової шкоди або вчинене організованою групою. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

23 вересня суд обрав запобіжні заходи для фігурантів. Одного з чоловіків затримали прямо в залі суду, іншого – під час спроби виїхати за межі країни. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини справи.

Раніше повідомлялося, на Сумщині головну лікарку викрили на хабарях за фіктивні медогляди військових. Наразі правоохоронці завершили розслідування, і вже найближчим часом її справу розглядатиме суд.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кримінал гроші поліція здирництво Луцьк Волинська область шантаж кримінальний авторитет
На Київщині 21-річний чоловік отримав тяжкі травми внаслідок сутички
23 вересня 2025, 17:57
На Дніпропетровщині 19-річну дівчину підозрюють у систематичному насильстві над бабусею
23 вересня 2025, 16:23
На Вінниччині вантажний потяг на смерть збив чоловіка: поліцейські встановлюють особу загиблого
23 вересня 2025, 16:17
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Чернігівщині знешкодили бойові частини збитих ворожих дронів
23 вересня 2025, 19:55
На Закарпатті затримали 53-річного підозрюваного у насильстві над пенсіонеркою
23 вересня 2025, 19:45
Росіяни на окупованому Запоріжжі роблять зі спорту пропаганду: що відбувається
23 вересня 2025, 19:35
У Львові розшукали 21-річного водія Renault, який збив жінку та втік
23 вересня 2025, 19:27
У Києві судитимуть чоловіка, який за $18 тис. обіцяв переправити військовозобов’язаного до Молдови
23 вересня 2025, 19:23
Схема втечі до Молдови: на Одещині фальшивий прокурор віз на кордон двох "понятих"
23 вересня 2025, 18:54
Грант від Eureka Network: хто з українських підприємців може отримати
23 вересня 2025, 18:45
Хотів "легко підзаробити”: у Києві затримали 19-річного зловмисника за викрадення мотоцикла
23 вересня 2025, 18:44
POLREC видає грант на розвиток інновацій: хто може отримати
23 вересня 2025, 18:35
У Вінниці підприємицю викрили на несплаті податків на 15 млн грн
23 вересня 2025, 18:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »