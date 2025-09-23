Фото: Национальная полиция Украины

В центре Белой Церкви несовершеннолетний подозревается в нападении, которое привело к тяжелым травмам 21-летнего мужчины

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Полиция Киевской области сообщила о подозрении несовершеннолетнему, который во время конфликта нанес тяжкие телесные повреждения другому молодому человеку. Событие произошло в центре Белой Церкви, а пострадавшим оказался 21-летний мужчина. По закону фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, между юношей и пострадавшим возникла стычка. Во время конфликта несовершеннолетний ударил мужчину кулаком в челюсть. От удара пострадавший упал и получил тяжелую травму головы. Его срочно доставили в больницу, где он находится в реанимационном отделении.

Полицейские быстро установили личность злоумышленника и доставили его в территориальное подразделение для проведения следственных действий. В ходе расследования представители правоохранительных органов собирают показания и сведения, которые помогут полностью воспроизвести обстоятельства происшествия.

При процессуальном руководстве Белоцерковской прокуратуры несовершеннолетнему сообщили о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за умышленное тяжкое телесное повреждение. Следствие продолжается.

