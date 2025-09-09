В Луцке работники ТЦК пытались задержать мужчину, но сами попали в ловушку

Скриншот с видео

Сегодня утром, 9 сентября, в Луцке произошел инцидент с участием военных ТЦК, полиции и местных жителей

Об этом сообщает ТРК "Аверс", передает RegioNews.

Отмечается, что около 8:00 на улице Набережной группа военнослужащих ТЦК и СП вместе с полицейскими попыталась проверить документы у мужчины. Он отказался предоставлять военно-учетные документы, не выполнил требования правоохранителей и скрылся на закрытой территории.

На месте происшествия собралась толпа местных жителей. По данным полиции, люди повредили служебный автомобиль ТЦК, закрыли ворота и заблокировали выезд.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, трем участницам акции в Виннице против территориального центра комплектования сообщили о подозрении. События произошли в начале августа, когда в городе вспыхнули массовые стычки.

В полиции тогда заявили, что во время информирования жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК задержали мужчину, разыскиваемого за уклонение от военной службы. Уже вечером местные жители собрались у стадиона и потребовали выпустить всех мужчин, находившихся в помещении ТЦК.

