На Волыни мужчины избили сотрудников ТЦК, вырвали у них пистолет и открыли по ним огонь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

Как отмечается, 4 сентября 2025 общая группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП Волынской области и работников Национальной полиции осуществляла оповещения граждан на территории г. Луцк и Луцкого района.

В ТЦК сообщили, что во время пребывания в селе Боратин были обнаружены четыре человека, двигавшиеся по одной из улиц, у которых было решено проверить военно-учетные документы. Двое из них пытались скрыться и спрятались в заброшенном трехэтажном здании. Группа оповещения последовала за мужчинами и предложила предъявить военно-учетные документы. При попытке проверки документов, эти лица начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения военнослужащим ТЦК.

"С целью пресечения неправомерных действий со стороны гражданских лиц, один из военнослужащих пытался произвести упреждающий выстрел из зарегистрированного травматического оружия. Однако гражданское лицо выбило пистолет из рук военного и подхватив его с пола, открыло огонь в сторону группы оповещения", – говорится в сообщении.

На месте работала следственно-оперативная группа, фигуранты доставлены в подразделение полиции для установления всех обстоятельств.

