11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
08:12  09 вересня
У Дніпрі зіткнулися три авто: постраждали 14-річна пасажирка та 16-річний пішохід
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
09 вересня 2025, 11:12

У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку

09 вересня 2025, 11:12
Скриншот із відео
Сьогодні вранці, 9 вересня, у Луцьку стався інцидент за участю військових ТЦК, поліції та місцевих жителів

Про це інформує ТРК "Аверс", передає RegioNews.

Зазначається, що близько 8:00 на вулиці Набережній група з військовослужбовців ТЦК та СП разом із поліцейськими хотіли перевірити документи у чоловіка. Він відмовився надавати військово-облікові документи, не виконав вимоги правоохоронців і втік на закриту територію.

На місці події зібрався натовп місцевих жителів. За даними поліції, люди пошкодили службовий автомобіль ТЦК, зачинили ворота та заблокували виїзд.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, трьом учасницям акції у Вінниці проти територіального центру комплектування повідомили про підозру. Події відбулися на початку серпня, коли в місті спалахнули масові сутички.

У поліції тоді заявили, що під час інформування жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК затримали чоловіка, розшукуваного за ухилення від військової служби. Вже ввечері місцеві жителі зібралися біля стадіону та вимагали випустити усіх чоловіків, які перебували у приміщенні ТЦК.

Читайте також: Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям

авто Луцьк мобілізація ТЦК блокада перевірка документів
На Волині чоловіки побили співробітників ТЦК, вирвали у них пістолет і відкрили по них вогонь
04 вересня 2025, 17:15
У Харкові чоловік напав на ТЦК під час перевірки документів
03 вересня 2025, 23:15
