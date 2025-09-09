У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку

Скриншот із відео

Сьогодні вранці, 9 вересня, у Луцьку стався інцидент за участю військових ТЦК, поліції та місцевих жителів

Про це інформує ТРК "Аверс", передає RegioNews.

Зазначається, що близько 8:00 на вулиці Набережній група з військовослужбовців ТЦК та СП разом із поліцейськими хотіли перевірити документи у чоловіка. Він відмовився надавати військово-облікові документи, не виконав вимоги правоохоронців і втік на закриту територію.

На місці події зібрався натовп місцевих жителів. За даними поліції, люди пошкодили службовий автомобіль ТЦК, зачинили ворота та заблокували виїзд.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Нагадаємо, трьом учасницям акції у Вінниці проти територіального центру комплектування повідомили про підозру. Події відбулися на початку серпня, коли в місті спалахнули масові сутички.

У поліції тоді заявили, що під час інформування жителів про мобілізацію військовослужбовці ТЦК затримали чоловіка, розшукуваного за ухилення від військової служби. Вже ввечері місцеві жителі зібралися біля стадіону та вимагали випустити усіх чоловіків, які перебували у приміщенні ТЦК.

