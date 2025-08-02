В Виннице из-за ТЦК произошли массовые стычки

фото: Суспільне Вінниця

В Виннице 1 августа около 23:00 местные жители собрались возле стадиона и потребовали выпустить находившихся там мужчин.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне Вінниця.

Как отмечается, люди начали приходить после того, как в сети появилась видеотрансляция, на которой видно, как толпа требует выпустить мужчин, которых там, вероятно, содержат работники ТЦК.

В полиции сообщили, что во время мер по уведомлению жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК нашли и задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.

"В дальнейшем группа людей, в частности представители общественной организации, прибыла по месту временного размещения ТЦК, и требуя отпустить мужчину, устроили конфликт с военнослужащими. К учреждению подошли около 80 граждан, части из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К числу людей были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их на территорию объекта", — отметили в полиции.

Напомним, в мае в Виннице произошел пожар в здании территориального центра комплектования и социальной поддержки. Информация о пострадавших или жертвах не поступала.