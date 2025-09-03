Фото: Нацполиция

Инцидент произошел в Салтовском районе города. Когда ТЦК проводили оповещение населения и проверку документов, на них напал мужчина

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении напавшему на ТЦК жителю Харькова. Известно, что он применил газовый баллончик. Это произошло, когда военные ТЦК проверяли документы у местных жителей.

Один из граждан начал убегать, после чего злоумышленник распилил газовый баллончик, употребляя нецензурную лексику, и ударил военнослужащего по голове раскладной палкой. Военный ТЦК получил травмы.

Теперь мужчине грозит заключение до пяти лет.

Напомним, в начале августа в Одесской области женщина напала на военный ТЦК. Известно, что военный проходит службу в ТЦК и СП после тяжелого боевого ранения, полученного на фронте.