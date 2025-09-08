Участницам акции против ТЦК в Виннице сообщили о подозрении

фото: telegraf.com.ua

Лицам, участвовавшим в акции против военнослужащих возле городского стадиона в Виннице, сообщено о подозрении

Как передает RegioNews, об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.

"Три участницы акции по препятствованию военнослужащим Винницкого ОМТЦК и СП возле городского стадиона сообщены о подозрении", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за подобных действий подозреваемых военнослужащие Винницкого ОМТЦК и СП не смогли вовремя выполнить свои служебные обязанности в условиях особого периода.

"Действия гражданок квалифицированы по ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2 УК Украины, то есть – подстрекательство к препятствованию и препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и распространение информации о расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения".

За совершенное им грозит от 5 лет тюрьмы.

Напомним, в начале августа в Виннице из-за ТЦК произошли массовые стычки. Тогда в полиции сообщили, что во время мер по уведомлению жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК нашли и задержали мужчину, который находился в розыске за уклонение от военной службы.