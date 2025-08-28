Фото: Нацполиция

Справу не коментував: ексчиновника Волинської ОДА судять за хабарництво. Отмечается, что он, по данным следствия, потребовал взятки

Об этом сообщают "Волынские новости", передает RegioNews.

Чиновника подозревают в том, что он за деньги согласовывал предпринимателям выбросы в воздух. На заседании исследовали события двухлетней давности, а также слушали аудио-разговор между должностным лицом и тем, кто заявил на него в полицию.

"Встреча между обвиняемым и заявителем Бакараевым. Два момента по общению, на которые хочется обратить внимание. Первый, где Кухарик спрашивает в начале: "Там эти все идущие у тебя лесхозы фактически они готовы. Как там, пару рублей дашь – я подпишу завтра", – говорит прокурор Сергей Полищук.

По версии следствия, Кухарик получил 19 тысяч гривен. Эти деньги были "заплачены" за то, чтобы согласовать разрешение на выбросы. Якобы не была не первая часть "вознаграждения": еще 32 тысячи гривен, говорят следователи, получил раньше. В общей сложности фигурирует сумма в 51 тысячу гривен.

Защитница Виктория Ханзерук настаивала на том, чтобы аудиозапись дослушали до конца. Она отметила, что там не все так однозначно. По ее словам, разговор действительно об официальных платежах. Она обратила внимание, что диск с доказательствами датирован 15 июня 2023 года, а уголовное производство внесено в ЕРДР более поздней датой – через месяц. Поэтому у сторон защиты есть объективные сомнения относительно звукозаписи, когда ее составляли.

"Техническая описка оперативного работника. Чтобы устранить разногласия, в дальнейшем оперативник может быть вызван и допрошен судом", - пояснил прокурор.

Сам Валентин Кухарик не комментировал дело. Ему грозит от пяти до десяти лет заключения.

Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачена схема хищения горючего в воинской части. К преступлению были причастны командир роты материального обеспечения, командир взвода и водитель.