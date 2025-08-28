22:44  28 августа
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
19:27  28 августа
В результате ракетной атаки на Киев пострадал завод Bayraktar
17:55  28 августа
Жара до +35 возвращается в Украину
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 21:47

На Волыни эксначальника ОГА судят за взяточничество

28 августа 2025, 21:47
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Справу не коментував: ексчиновника Волинської ОДА судять за хабарництво. Отмечается, что он, по данным следствия, потребовал взятки

Об этом сообщают "Волынские новости", передает RegioNews.

Чиновника подозревают в том, что он за деньги согласовывал предпринимателям выбросы в воздух. На заседании исследовали события двухлетней давности, а также слушали аудио-разговор между должностным лицом и тем, кто заявил на него в полицию.

"Встреча между обвиняемым и заявителем Бакараевым. Два момента по общению, на которые хочется обратить внимание. Первый, где Кухарик спрашивает в начале: "Там эти все идущие у тебя лесхозы фактически они готовы. Как там, пару рублей дашь – я подпишу завтра", – говорит прокурор Сергей Полищук.

По версии следствия, Кухарик получил 19 тысяч гривен. Эти деньги были "заплачены" за то, чтобы согласовать разрешение на выбросы. Якобы не была не первая часть "вознаграждения": еще 32 тысячи гривен, говорят следователи, получил раньше. В общей сложности фигурирует сумма в 51 тысячу гривен.

Защитница Виктория Ханзерук настаивала на том, чтобы аудиозапись дослушали до конца. Она отметила, что там не все так однозначно. По ее словам, разговор действительно об официальных платежах. Она обратила внимание, что диск с доказательствами датирован 15 июня 2023 года, а уголовное производство внесено в ЕРДР более поздней датой – через месяц. Поэтому у сторон защиты есть объективные сомнения относительно звукозаписи, когда ее составляли.

"Техническая описка оперативного работника. Чтобы устранить разногласия, в дальнейшем оперативник может быть вызван и допрошен судом", - пояснил прокурор.

Сам Валентин Кухарик не комментировал дело. Ему грозит от пяти до десяти лет заключения.

Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачена схема хищения горючего в воинской части. К преступлению были причастны командир роты материального обеспечения, командир взвода и водитель.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
расследование Чиновник Волынская область
В Ивано-Франковской области будут судить высокопоставленного чиновника, торговавший информацией из закрытых баз данных
27 августа 2025, 15:15
В Черкасской области разоблачили схему хищения государственного газа на 251 млн грн
15 августа 2025, 15:20
У экс-главы райсовета Ровенской области обнаружили землю на 5,6 млн грн - суд признал их необоснованными
15 августа 2025, 10:33
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
29 августа 2025, 02:55
Группа Ziferblat до сих пор "платит" за Евровидение
29 августа 2025, 02:30
США продадут Украине 3350 ракет ERAM
29 августа 2025, 01:55
Песни в трагический день: в Киевской области полиция привлекла к ответственности организаторов концерта
29 августа 2025, 01:30
Зеленский призвал не снимать санкции с РФ
28 августа 2025, 23:41
Число погибших из-за ночной атаки на Киев возросло до 22 человек
28 августа 2025, 23:23
Зеленский уволил начальника Новокаховской ГВА
28 августа 2025, 23:15
В Польше разбился истребитель F-16
28 августа 2025, 22:59
Легкоатлет из Кропивницкого завоевал серебро на финале Бриллиантовой лиги
28 августа 2025, 22:44
Атака РФ на Киев: количество погибших снова выросло
28 августа 2025, 22:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »