На Прикарпатье в военной части воровали топливо, предназначенное для выполнения боевых задач
В Ивано-Франковской области ДБР разоблачило схему систематического хищения топлива в воинской части
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным следствия, организатором преступной схемы являлся командир роты материального обеспечения. В противоправную деятельность он привлек командира одного из взводов и водителя.
"Злоумышленники систематически фальсифицировали служебную документацию, списывая горючее якобы на нужды выполнения боевых задач, в частности во время воздушных тревог и взлетов авиации", - говорится в сообщении.
На самом деле дизельное топливо продавали местным предпринимателям, в том числе владельцам общественного транспорта, по цене 40 гривен за литр.
Правоохранители зафиксировали факт реализации одной из партий в объеме более 5 тонн.
Все трое фигурантов задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, на Прикарпатье ДБР задержал высокопоставленного чиновника, который торговал секретной информацией.