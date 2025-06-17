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17 июня 2025, 14:41

На Прикарпатье в военной части воровали топливо, предназначенное для выполнения боевых задач

17 июня 2025, 14:41
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фото: ГБР
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В Ивано-Франковской области ДБР разоблачило схему систематического хищения топлива в воинской части

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, организатором преступной схемы являлся командир роты материального обеспечения. В противоправную деятельность он привлек командира одного из взводов и водителя.

"Злоумышленники систематически фальсифицировали служебную документацию, списывая горючее якобы на нужды выполнения боевых задач, в частности во время воздушных тревог и взлетов авиации", - говорится в сообщении.

На самом деле дизельное топливо продавали местным предпринимателям, в том числе владельцам общественного транспорта, по цене 40 гривен за литр.

Правоохранители зафиксировали факт реализации одной из партий в объеме более 5 тонн.

Все трое фигурантов задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Прикарпатье ДБР задержал высокопоставленного чиновника, который торговал секретной информацией.

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