Фото: Государственное бюро расследований

Завершено досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из отделов правоохранительного органа в Ивано-Франковской области, который систематически продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Следствие установило, что чиновник за вознаграждение проверял закрытые сведения о людях: наличие в розыске, ограничения на выезд за границу и другие данные, хранящиеся в государственных реестрах. Для этого он использовал персональный ключ доступа к электронным системам. С февраля 2025 года чиновник передал информацию по меньшей мере о 43 персонах и получил около 2 тысяч долларов США.

Его задержали в мае 2025 года совместно работники ДБР, СБУ и службы внутренней безопасности Госпогранслужбы. Чиновника будут судить за вымогательство и получение неправомерной выгоды, а также за несанкционированный сбыт данных с ограниченным доступом, хранящихся в компьютерных системах.

В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области разоблачена схема хищения горючего в воинской части. К преступлению были причастны командир роты материального обеспечения, командир взвода и водитель.