10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 15:15

В Ивано-Франковской области будут судить высокопоставленного чиновника, торговавший информацией из закрытых баз данных

27 августа 2025, 15:15
Читайте також українською мовою
Фото: Государственное бюро расследований
Читайте також
українською мовою

Завершено досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из отделов правоохранительного органа в Ивано-Франковской области, который систематически продавал конфиденциальную информацию из государственных баз данных

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

Следствие установило, что чиновник за вознаграждение проверял закрытые сведения о людях: наличие в розыске, ограничения на выезд за границу и другие данные, хранящиеся в государственных реестрах. Для этого он использовал персональный ключ доступа к электронным системам. С февраля 2025 года чиновник передал информацию по меньшей мере о 43 персонах и получил около 2 тысяч долларов США.

Его задержали в мае 2025 года совместно работники ДБР, СБУ и службы внутренней безопасности Госпогранслужбы. Чиновника будут судить за вымогательство и получение неправомерной выгоды, а также за несанкционированный сбыт данных с ограниченным доступом, хранящихся в компьютерных системах.

В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области разоблачена схема хищения горючего в воинской части. К преступлению были причастны командир роты материального обеспечения, командир взвода и водитель.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковская область база данных информация конфиденциальность Чиновник
В Прикарпатье простились с погибшим Героем - полицейским Игорем Мартынюком
26 августа 2025, 18:05
Какой приговор вынес суд 10-класснику за кражу во время коляды в Ивано-Франковской области
26 августа 2025, 14:01
В Карпатах травмировались туристки: им помогли спасатели
26 августа 2025, 08:23
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Одна из политических партий решила самораспуститься
27 августа 2025, 16:59
Житель Днепра возглавил преступную организацию, завладевшая более 70 млн грн агропредприятий
27 августа 2025, 16:52
"Новая почта" изменила правила доставки в США
27 августа 2025, 16:35
В Ровенской области мужчина за $6500 инструктировал "клиентов" призывного возраста для пересечения границы
27 августа 2025, 16:27
Мужчины 18-22 лет смогут выезжать из Украины уже завтра - постановление Кабмина
27 августа 2025, 15:54
На Прикарпатье в горах обнаружили человеческий скелет
27 августа 2025, 15:45
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутаткам местных советов: что известно
27 августа 2025, 15:37
В Хмельницкой области государство возобновило контроль над 20 тыс. га ценных земель на 1,8 млрд грн
27 августа 2025, 15:30
Украина реформирует соцвыплаты: что изменится с 2026 года
27 августа 2025, 15:22
В Тернопольской области разворовали 48 млн грн бюджетных средств
27 августа 2025, 15:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »