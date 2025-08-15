11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
06:14  15 августа
На трассе на Одесщине легковушка BMW влетела в отбойник: есть погибшая и пострадавшая
15 августа 2025, 10:33

У экс-главы райсовета Ровенской области обнаружили землю на 5,6 млн грн - суд признал их необоснованными

15 августа 2025, 10:33
Фото: иллюстративное
Высший антикоррупционный суд принял решение относительно активов бывшего председателя одного из районных советов Ровенской области

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Стоимость обнаруженного имущества составляет около 5,6 миллиона гривен. Речь идет о пяти земельных участках на территории Киевской области. Следователи установили, что приобрести эту недвижимость чиновник не мог, поскольку не имел соответствующих доходов или сбережений.

Иск о признании активов необоснованными прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в июне 2025 года. Для предотвращения отчуждения имущества суд тогда наложил арест на участки. После рассмотрения материалов дела суд подтвердил выводы правоохранителей и признал имущество приобретенным без законных оснований.

В ГБР сообщили, что работа по выявлению случаев незаконного обогащения должностных лиц продолжается. Цель таких действий - вернуть активы, приобретенные незаконным путем, в собственность государства и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что заместитель командира воинской части в Донецкой области выплачивал подчиненным деньги без законных оснований. По версии следствия, дополнительные вознаграждения получали даже те военнослужащие, которые временно не выполняли боевые задачи.

