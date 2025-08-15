Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Стоимость обнаруженного имущества составляет около 5,6 миллиона гривен. Речь идет о пяти земельных участках на территории Киевской области. Следователи установили, что приобрести эту недвижимость чиновник не мог, поскольку не имел соответствующих доходов или сбережений.

Иск о признании активов необоснованными прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в июне 2025 года. Для предотвращения отчуждения имущества суд тогда наложил арест на участки. После рассмотрения материалов дела суд подтвердил выводы правоохранителей и признал имущество приобретенным без законных оснований.

В ГБР сообщили, что работа по выявлению случаев незаконного обогащения должностных лиц продолжается. Цель таких действий - вернуть активы, приобретенные незаконным путем, в собственность государства и обеспечить привлечение виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что заместитель командира воинской части в Донецкой области выплачивал подчиненным деньги без законных оснований. По версии следствия, дополнительные вознаграждения получали даже те военнослужащие, которые временно не выполняли боевые задачи.