11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
UA | RU
UA | RU
15 августа 2025, 15:20

В Черкасской области разоблачили схему хищения государственного газа на 251 млн грн

15 августа 2025, 15:20
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Правоохранители продолжают расследовать схему и устанавливают всех лиц, причастных к хищению голубого топлива

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Бывший глава правления одной из газоснабжающих компаний подозревается в незаконном отборе более 10 миллионов кубометров государственного газа. По данным правоохранителей, за такую деятельность ему грозит до шести лет заключения.

Схему незаконного отбора газа обнаружили следователи Черкасского управления полиции совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры. По информации следствия, бывший руководитель компании организовал отбор голубого топлива без разрешения газотранспортной системы Украины.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые могут подтвердить причастность к противоправной деятельности. Все материалы переданы следствию для дальнейшего анализа.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех участников схемы и проверяют возможные факты причастности других лиц к хищению государственного газа.

Ранее сообщалось, Азербайджан выделил два миллиона долларов Министерству энергетики для гуманитарной поддержки Украины. В настоящее время средства планируют использовать для обеспечения энергетических потребностей и помощи пострадавшим от войны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область газ полиция расследование хищение
Во Львове студента будут судить за убийство пенсионерки: ему светит пожизненное заключение
15 августа 2025, 14:14
Четверым депутатам в Харьковской, Львовской и Черкасской областях сообщено о подозрении за незадекларированное состояние на 29 млн грн
15 августа 2025, 13:47
30-летний житель Днепропетровщины убил мужчину, завладел его автомобилем и мобильным телефоном
15 августа 2025, 13:28
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
Правительство готовит второй пакет поддержки Харьковщины и других прифронтовых регионов
15 августа 2025, 16:34
В Черкасской области легковое авто столкнулось с грузовиком: пострадали водитель и 86-летняя пассажирка
15 августа 2025, 16:32
Днепр под атакой баллистики: в городе раздались взрывы
15 августа 2025, 16:30
Медучреждения Харьковщины в сельских и отдаленных общинах получат надбавку за оказание первичной помощи
15 августа 2025, 16:20
В Запорожье на маршруты вышли первые автобусы из Европы: журналистский тест-драйв
15 августа 2025, 16:15
Враг продвинулся на границе Днепропетровской области, - DeepState
15 августа 2025, 16:14
Стоимость строительства фортификаций в Запорожской области – одна из самых дешевых в Украине
15 августа 2025, 15:45
Российская агентура в ВСУ: СБУ обнаружила 52 предателей
15 августа 2025, 15:24
В Славянске в результате российской атаки пострадал спасатель
15 августа 2025, 15:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »