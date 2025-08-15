Фото: иллюстративное

Правоохранители продолжают расследовать схему и устанавливают всех лиц, причастных к хищению голубого топлива

Об этом сообщает полиция Черкасской области

Бывший глава правления одной из газоснабжающих компаний подозревается в незаконном отборе более 10 миллионов кубометров государственного газа. По данным правоохранителей, за такую деятельность ему грозит до шести лет заключения.

Схему незаконного отбора газа обнаружили следователи Черкасского управления полиции совместно с работниками СБУ и под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры. По информации следствия, бывший руководитель компании организовал отбор голубого топлива без разрешения газотранспортной системы Украины.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли документы, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые могут подтвердить причастность к противоправной деятельности. Все материалы переданы следствию для дальнейшего анализа.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех участников схемы и проверяют возможные факты причастности других лиц к хищению государственного газа.

