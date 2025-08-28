Фото: Нацполіція

У Луцьку судять ексначальника управління екології Волинської облдержадміністрації Валентина Кухарика. Зазначається, що він, за даними слідства, вимагав хабарі

Про це повідомляють "Волинські новини", передає RegioNews.

Чиновника підозрюють в тому, що він за гроші погоджував підприємцям викиди в повітря. На засіданні досліджували події дворічної давнини, а також слухали аудіорозмову між посадовцем та тим, хто заявив на нього в поліцію.

"Зустріч між обвинуваченим і заявником Бакараєвим. Два моменти зі спілкування, на які хочеться звернути увагу. Перший, де Кухарик питає на початку: "Там оці всі лісгоспи, що йдуть у тебе, фактично вони готові. Як там, пару рублєй даси – я підпишу завтра", – каже прокурор Сергій Поліщук.

За версією слідства, Кухарик отримав 19 тисяч гривень. Ці гроші були "заплачені" за те, щоб погодити дозвіл на викиди. Нібито не була не перша частина "винагороди": ще 32 тисячі гривень, кажуть слідчі, отримав раніше. Загалом фігурує сума в 51 тисячу гривень.

Захисниця Вікторія Ханзерук наполягала, аби аудіозапис дослухали до кінця. Вона зазначила, що там не все так однозначно. За її словами, розмова насправді про офіційні платежі. Вона звернула увагу, що диск із доказами датовано 15 червня 2023 року, а кримінальне провадження внесено до ЄРДР значно пізнішою датою – через місяць. Тому в сторони захисту є об’єктивні сумніви щодо звукозапису, коли його складали.

"Технічна описка оперативного працівника. Щоб усунути розбіжності, в подальшому оперативник може бути викликаний і допитаний судом", - пояснив прокурор.

Зазначається, що сам Валентин Кухарик не коментував справу. Йому загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині викрито схему розкрадання пального у військовій частині. До злочину були причетні командир роти матеріального забезпечення, командир взводу та водій.