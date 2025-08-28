22:44  28 серпня
Легкоатлет із Кропивницького завоював срібло на фіналі Діамантової ліги
19:27  28 серпня
Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав завод Bayraktar
17:55  28 серпня
Спека до +35 повертається в Україну
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2025, 21:47

На Волині ексначальника ОДА судять за хабарництво

28 серпня 2025, 21:47
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Луцьку судять ексначальника управління екології Волинської облдержадміністрації Валентина Кухарика. Зазначається, що він, за даними слідства, вимагав хабарі

Про це повідомляють "Волинські новини", передає RegioNews.

Чиновника підозрюють в тому, що він за гроші погоджував підприємцям викиди в повітря. На засіданні досліджували події дворічної давнини, а також слухали аудіорозмову між посадовцем та тим, хто заявив на нього в поліцію.

"Зустріч між обвинуваченим і заявником Бакараєвим. Два моменти зі спілкування, на які хочеться звернути увагу. Перший, де Кухарик питає на початку: "Там оці всі лісгоспи, що йдуть у тебе, фактично вони готові. Як там, пару рублєй даси – я підпишу завтра", – каже прокурор Сергій Поліщук.

За версією слідства, Кухарик отримав 19 тисяч гривень. Ці гроші були "заплачені" за те, щоб погодити дозвіл на викиди. Нібито не була не перша частина "винагороди": ще 32 тисячі гривень, кажуть слідчі, отримав раніше. Загалом фігурує сума в 51 тисячу гривень.

Захисниця Вікторія Ханзерук наполягала, аби аудіозапис дослухали до кінця. Вона зазначила, що там не все так однозначно. За її словами, розмова насправді про офіційні платежі. Вона звернула увагу, що диск із доказами датовано 15 червня 2023 року, а кримінальне провадження внесено до ЄРДР значно пізнішою датою – через місяць. Тому в сторони захисту є об’єктивні сумніви щодо звукозапису, коли його складали.

"Технічна описка оперативного працівника. Щоб усунути розбіжності, в подальшому оперативник може бути викликаний і допитаний судом", - пояснив прокурор.

Зазначається, що сам Валентин Кухарик не коментував справу. Йому загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині викрито схему розкрадання пального у військовій частині. До злочину були причетні командир роти матеріального забезпечення, командир взводу та водій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розслідування Чиновник Волинська область
На Івано-Франківщині судитимуть високопосадовця, який торгував інформацією з закритих баз даних
27 серпня 2025, 15:15
На Черкащині викрили схему розкрадання державного газу на 251 млн грн
15 серпня 2025, 15:20
У ексголови райради Рівненщини виявили землю на 5,6 млн грн - суд визнав їх необґрунтованими
15 серпня 2025, 10:33
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
29 серпня 2025, 02:55
Гурт Ziferblat досі "платить" за Євробачення
29 серпня 2025, 02:30
США продадуть Україні 3350 ракет ERAM
29 серпня 2025, 01:55
Пісні у трагічний день: на Київщині поліція притягнула до відповідальності організаторів концерту
29 серпня 2025, 01:30
Зеленський закликав не знімати санкції з РФ
28 серпня 2025, 23:41
Кількість загиблих через нічну атаку на Київ зросла до 22 осіб
28 серпня 2025, 23:23
Зеленський звільнив начальника Новокаховської МВА
28 серпня 2025, 23:15
У Польщі розбився винищувач F-16
28 серпня 2025, 22:59
Легкоатлет із Кропивницького завоював срібло на фіналі Діамантової ліги
28 серпня 2025, 22:44
Атака РФ на Київ: кількість загиблих знову зросла
28 серпня 2025, 22:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »