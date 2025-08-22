Иллюстративное фото

Житель Волыни уже находился под домашним арестом. Однако он снова вернулся к нарушениям закона

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Мужчину уже неоднократно привлекали к административной ответственности за домашнее насилие. Он избивал и обижал жену. Поэтому ему запретили приближаться ближе, чем на 100 метров, к месту, где проживает женщина и двое детей.

Однако мужчина пил алкоголь, садился за руль, несмотря на запрет суда и продолжал наведываться к жене. Он унижал ее, угрожал ей расправой. Поэтому женщина снова сообщила об этом правоохранителям.

Известно, что он также поднимал требования домашнего ареста. В результате суд решил, что своего приговора волынянин будет ждать под стражей.

