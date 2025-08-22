18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
17:32  22 августа
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
15:11  22 августа
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 20:15

На Волыни мужчину, избивавшего жену, взяли под стражу

22 августа 2025, 20:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Житель Волыни уже находился под домашним арестом. Однако он снова вернулся к нарушениям закона

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает RegioNews.

Мужчину уже неоднократно привлекали к административной ответственности за домашнее насилие. Он избивал и обижал жену. Поэтому ему запретили приближаться ближе, чем на 100 метров, к месту, где проживает женщина и двое детей.

Однако мужчина пил алкоголь, садился за руль, несмотря на запрет суда и продолжал наведываться к жене. Он унижал ее, угрожал ей расправой. Поэтому женщина снова сообщила об этом правоохранителям.

Известно, что он также поднимал требования домашнего ареста. В результате суд решил, что своего приговора волынянин будет ждать под стражей.

Напомним, ранее в Харькове мужчина получил подозрение за домашнее насилие. Он неоднократно избивал жену, угрожал ей. За это он платил штрафы и отправлялся на исправительные работы. В этот раз ему уже грозит заключение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
домашнее насилие Волынская область
На Волыни взяли под стражу 20-летнего парня, который изнасиловал 17-летнюю девушку
15 августа 2025, 09:47
На Днепропетровщине женщина, которая издевалась над матерью, пыталась откупиться от полиции
06 августа 2025, 20:45
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Россияне нанесли удары по Краматорску
22 августа 2025, 21:27
В Виннице произошел конфликт между полицией, ТЦК и местными жителями
22 августа 2025, 21:20
На Днепропетровщине разоблачили схему хищения более 500 гектаров земли
22 августа 2025, 20:50
Украинки завоевали золото чемпионата мира по гребле
22 августа 2025, 20:37
ДТП в Житомирской области: пострадали 9 человек, среди них дети
22 августа 2025, 20:32
Ветеранам Харьковщины рассказали, как открыть собственный бизнес за грантовые средства и получить медицинскую и социальную помощь от государства
22 августа 2025, 20:06
В Киеве расследуют хищение средств на ремонте спортивной школы
22 августа 2025, 19:55
Поддержка международных партнеров: в Харьковской области строят новые укрытия для школ
22 августа 2025, 19:15
Рада рассмотрит законопроект, который позволит мужчинам до 22 лет уезжать за границу
22 августа 2025, 19:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »