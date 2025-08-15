На Волыни взяли под стражу 20-летнего парня, который изнасиловал 17-летнюю девушку
Жителю одного из сел Камень-Каширского района сообщил о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, поздно вечером 10 августа пьяный парень, применив силу, изнасиловал 17-летнюю девушку.
Суд избрал 20-летнему фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киевской области будут судить мужчину, который изнасиловал 15-летнюю девочку. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
