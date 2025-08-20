Фото: Нацполиция

В Харькове 52-летний мужчина получил подозрение. Причиной стало то, что он неоднократно совершал насилие

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По данным правоохранителей, мужчина в состоянии опьянения постоянно ссорился с 51-летней супругой. Он унижал ее, угрожал физической расправой и обижал.

Несмотря на профилактические беседы и административные меры, мужчина продолжал такое же поведение. Во время ссор он избивал жену. Известно, что ранее он уже находился на исправительных работах и платил штрафы за телесные повреждения.

Теперь ему объявили о подозрении за домашнее насилие. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину, который издевался над матерью. В частности, он избивал женщину и угрожал ей. Теперь полтора года он проведет в тюрьме.