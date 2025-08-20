12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 19:56

В Харькове мужчина, который регулярно избивал жену, может оказаться за решеткой

20 августа 2025, 19:56
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове 52-летний мужчина получил подозрение. Причиной стало то, что он неоднократно совершал насилие

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По данным правоохранителей, мужчина в состоянии опьянения постоянно ссорился с 51-летней супругой. Он унижал ее, угрожал физической расправой и обижал.

Несмотря на профилактические беседы и административные меры, мужчина продолжал такое же поведение. Во время ссор он избивал жену. Известно, что ранее он уже находился на исправительных работах и платил штрафы за телесные повреждения.

Теперь ему объявили о подозрении за домашнее насилие. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину, который издевался над матерью. В частности, он избивал женщину и угрожал ей. Теперь полтора года он проведет в тюрьме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
домашнее насилие Харьков
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Киеве 1 из 8 укрытий существует только "на бумаге", – Офис Омбудсмена
20 августа 2025, 20:02
ДТП в Закарпатье: столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
20 августа 2025, 19:22
В Украине заработала электронная очередь в ТЦК
20 августа 2025, 19:05
В Харьковской области состоится онлайн-встреча властей и бизнеса
20 августа 2025, 19:00
Политравмы и ушибы: в Ровенской области автомобиль сбил 33-летнюю женщину на "зебре"
20 августа 2025, 18:52
Невакцинированных детей могут не допустить к обучению в школах
20 августа 2025, 18:50
Правоохранители задержали жителя Одессы, который незаконно переправлял мужчин в Молдову
20 августа 2025, 18:39
На Волыни правоохранителя будут судить за организацию незаконного пересечения границы
20 августа 2025, 18:35
Безуглой запретили посещать заседание парламента
20 августа 2025, 18:29
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »