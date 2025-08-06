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В Днепропетровской области женщина пыталась дать взятку полицейским. Это произошло после того, как на нее составили протокол из-за домашнего насилия

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В милицию обратилась местная жительница Терновского района Кривого Рога. Женщина рассказала, что ее дочь совершает против нее психологическое насилие. Полиция составила на гражданку протокол по ст. 173-2 (Домашнее насилие) КУоАП. Однако она попыталась откупиться.

"Во избежание административной ответственности женщина начала предлагать патрульным неправомерную выгоду. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды она не реагировала", - рассказали правоохранители.

Патрульные отреагировали. Отмечается, что согласно ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины наказывается штрафом от пятисот до семисот пятидесяти тысяч рублей или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину, который систематически издевался над матерью. Он требовал у нее деньги, угрожал и избивал. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы.