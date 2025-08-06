13:34  06 августа
Когда в Украине спадет жара – синоптик назвала точную дату
10:48  06 августа
В сеть попало новое видео конфликта мэра Ивано-Франковска с активистом
07:48  06 августа
Из ставка в Кировоградской области вытащили тело 25-летнего парня
UA | RU
UA | RU
06 августа 2025, 20:45

На Днепропетровщине женщина, которая издевалась над матерью, пыталась откупиться от полиции

06 августа 2025, 20:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Днепропетровской области женщина пыталась дать взятку полицейским. Это произошло после того, как на нее составили протокол из-за домашнего насилия

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В милицию обратилась местная жительница Терновского района Кривого Рога. Женщина рассказала, что ее дочь совершает против нее психологическое насилие. Полиция составила на гражданку протокол по ст. 173-2 (Домашнее насилие) КУоАП. Однако она попыталась откупиться.

"Во избежание административной ответственности женщина начала предлагать патрульным неправомерную выгоду. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды она не реагировала", - рассказали правоохранители.

Патрульные отреагировали. Отмечается, что согласно ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины наказывается штрафом от пятисот до семисот пятидесяти тысяч рублей или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину, который систематически издевался над матерью. Он требовал у нее деньги, угрожал и избивал. Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
домашнее насилие Днепропетровская область
В Ровенской области будут судить мужчину за избиение и угрозы бывшей жене
06 августа 2025, 14:10
Издевалась над родной матерью: на Полтавщине женщине сообщили о подозрении
01 августа 2025, 17:28
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
На Волыни водителю стало плохо за рулем, из-за чего авто вылетело в болото
06 августа 2025, 21:20
В Никополе во время обстрела погибли три человека
06 августа 2025, 20:51
Путин отверг любое перемирие: теперь мир будет зависеть от Китая
06 августа 2025, 20:30
В Днепропетровской области исчезают воробьи: экологи назвали главную причину
06 августа 2025, 20:24
Резерв+ расширил перечень отсрочок от мобилизации: что изменилось
06 августа 2025, 20:13
Новый штамм коронавируса Stratus: что известно о его распространении в Украине
06 августа 2025, 19:58
В роддоме Кропивницкого второй месяц находится младенец, которого оставила мать
06 августа 2025, 19:42
Душил шнуровкой из кроссовок и избивал: в Киевской области получил подозрение мужчина, ограбивший таксиста
06 августа 2025, 19:37
В Киевской области женщина выбросила собаку с четвертого этажа многоэтажного дома
06 августа 2025, 19:14
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »