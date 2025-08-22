Ілюстративне фото

Житель Волині вже був під домашнім арештом. Проте він знову повернувся до порушень закону

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Чоловіка вже неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Він бив та ображав дружину. Тому йому заборонили наближатися ближче, ніж на 100 метрів, до місця, де проживає жінка та двоє дітей.

Однак чоловік пив алкоголь, сідав за кермо попри заборону суду та продовжував навідуватися до дружини. Він принижував її, погрожував їй розправою. Тому жінка знову повідомила про це правоохоронцям.

Відомо, що він також порушував вимоги домашнього арешту. В результаті суд вирішив, що на свій вирок волинянин буде чекати під вартою.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік отримав підозру за домашнє насильство. Він неодноразово бив дружину, погрожував їй. За це він вже платив штрафи та відправлявся на виправні роботи. На цей раз йому вже загрожує ув'язнення.