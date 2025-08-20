03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
00:40  20 серпня
Як в Україні змінились ціни на овочі: що подорожчало
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
20 серпня 2025, 09:47

Стрілянина на Волині: працівники ТЦК відкрили вогонь по пенсіонерках, у штабі говорять про провокацію

20 серпня 2025, 09:47
Скриншот із відео
У селі Нові Червища Камінь-Каширського району виник конфлікт між двома пенсіонерками та працівниками Волинського територіального центру комплектування (ТЦК), який призвів до поранення однієї з жінок. Подія сталася 18 серпня

Про це йдеться у сюжеті ТРК "Аверс", передає RegioNews.

За словами місцевих жительок, військові нібито безпідставно затримали чоловіка з інвалідністю, відкинули його велосипед та силоміць посадили у службовий бус. Пенсіонерки почали вимагати звільнити чоловіка і кинули каміння у транспорт військовослужбовців.

У відповідь, за заявою жінок, працівники ТЦК відкрили вогонь по них без попередження, унаслідок чого одна з пенсіонерок отримала вогнепальне поранення щоки і була оперативно прооперована.

У свою чергу пресслужба Волинського ТЦК повідомила, що чоловік із інвалідністю відмовився показати військові документи, через що його запросили до автомобіля для перевірки. Пізніше з'ясувалося, що він має право на відстрочку від призову через стан здоров'я і його відпустили.

Військовослужбовці стверджують, що конфлікт почався після агресивної поведінки місцевих мешканців, які кидали каміння у службовий транспорт.

Правоохоронці та керівництво Волинського ТЦК розпочали перевірку події для з’ясування усіх обставин.

"Факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами у встановленому законом порядку", – наголосили в ТЦК.

Нагадаємо, на початку серпня в Одесській області жінка напала на працівникаТЦК. Відомо, що цей військовий проходить службу в ТЦК та СП після важкого бойового поранення, отриманого на фронті.

Читайте також: Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям

Волинська область ТЦК стрілянина пенсіонери Перевірка нерухомості мобілізація зброя
