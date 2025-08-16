В Одессе женщины избили работников ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

В Одессе возник конфликт между женщинами и представителями ТЦК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

На видео видно, как группа женщин вступила в спор и борьбу с сотрудниками ТЦК и стражами порядка, не допустив мобилизации мужчины.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, в начале августа в Одесской области женщина напала на военный ТЦК. Известно, что военный проходит службу в ТЦК и СП после тяжелого боевого ранения, полученного на фронте.