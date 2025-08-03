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03 августа 2025, 14:35

В Одессе женщина напала на военного ТЦК

03 августа 2025, 14:35
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Фото: Нацполиция
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В Одесской области женщина пришла к зданию ТЦК, и впоследствии напала на военного. В ТЦК сделали заявление

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

В соцсетях появилось видео с конфликтной ситуацией, которая произошла возле Одесского ТЦК и СП. Однако в самом ТЦК заявили, что видео показывает только финальную часть инцидента.

Как пояснили в ТЦК, 1 августа гражданское лицо подошло к зданию и устроило провокацию. Военный роты охраны сделал ей замечание, но женщина стала его обзывать. Впоследствии она вообще на него напала. Военный, чтобы избежать эскалации конфликта, просто вернулся на территорию здания.

Известно, что военный проходит службу в ТЦК и СП после тяжелого боевого ранения, полученного на фронте.

"Также в который раз напоминаем, что объекты ТЦК и СП являются режимными. Любое нарушение порядка вблизи них, а тем более физическое нападение на военнослужащего во время исполнения им служебных обязанностей является серьезным правонарушением. Такие действия влекут юридическую ответственность", - заявили в ТЦК.

Как сообщалось, в Виннице из-за ТЦК произошли массовые столкновения. Очевидцы сообщали, что прибывшие на место происшествия полицейские применяли в отношении гражданских перечный газ.

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