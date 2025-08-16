Арестовали мужчину, который в Харькове напал с ножом на полицейского и работников ТЦК

фото: Офис Генерального прокурора

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Сообщено о подозрении 36-летнему мужчине, который напал на полицейского и представителей ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Мужчине инкриминированы посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и закончено покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Отмечается, что 14 августа 2025 около 22:15 в г. Харькове полицейский совместно с работниками районного ТЦК и СП проводили оповещения военнообязанных по поводу мобилизационных мероприятий во время военного положения. В ходе этих мероприятий полицейский подошел к мужчине для проверки документов. Фгурант достал нож и нанес правоохранителю удар в височный участок. В дальнейшем нападающий поочередно нанес удары трем сотрудникам ТЦК: одному ножом в голову и руку, другому в голову и подключичный участок, еще одному в область туловища.

Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, им оказывают необходимую помощь.

Напомним, в июле в Харькове произошел схожий инцидент. Тогда мужчина избил военного ТЦК. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.