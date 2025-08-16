12:52  16 августа
На Львовщине из-за смертельного ДТП полностью перекрыто движение на международной трассе
09:49  16 августа
Россияне атаковали украинских спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
UA | RU
UA | RU
16 августа 2025, 13:19

Арестовали мужчину, который в Харькове напал с ножом на полицейского и работников ТЦК

16 августа 2025, 13:19
Читайте також українською мовою
фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"Сообщено о подозрении 36-летнему мужчине, который напал на полицейского и представителей ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Мужчине инкриминированы посягательства на жизнь работника правоохранительного органа (ст. 348 УК Украины) и закончено покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей (ч. 2 ст. 15, п. 1, 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Отмечается, что 14 августа 2025 около 22:15 в г. Харькове полицейский совместно с работниками районного ТЦК и СП проводили оповещения военнообязанных по поводу мобилизационных мероприятий во время военного положения. В ходе этих мероприятий полицейский подошел к мужчине для проверки документов. Фгурант достал нож и нанес правоохранителю удар в височный участок. В дальнейшем нападающий поочередно нанес удары трем сотрудникам ТЦК: одному ножом в голову и руку, другому в голову и подключичный участок, еще одному в область туловища.

Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, им оказывают необходимую помощь.

Напомним, в июле в Харькове произошел схожий инцидент. Тогда мужчина избил военного ТЦК. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область Харьков ТЦК прокуратура полиция ножевое ранение
В Харьковской области директора санатория подозревают в хищении почти 80 млн грн
15 августа 2025, 20:48
Харьковская область получит субсидии и гранты для аграриев в рамках новой программы поддержки
15 августа 2025, 16:50
В Харьковской области осудили мужчину, который "сливал" россиянам данные ВСУ
15 августа 2025, 09:49
Все новости »
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
После этой встречи стало понятно, что Трампу нужно говорить не с путином
16 августа 2025, 12:59
На Львовщине из-за смертельного ДТП полностью перекрыто движение на международной трассе
16 августа 2025, 12:52
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
16 августа 2025, 12:33
В Тернопольской области женщина перевела "работнику банка" почти 50 тысяч гривен
16 августа 2025, 11:55
В США заявили, что война в Украине может закончиться до конца 2025 года
16 августа 2025, 11:26
Стало известно когда и где встретятся Трамп и Зеленский
16 августа 2025, 10:59
Зеленский сообщил детали разговора с Трампом 16 августа
16 августа 2025, 10:35
На Аляске договорились договариваться. Что это значит?
16 августа 2025, 10:11
Россияне атаковали украинских спасателей во время ликвидации пожара в Запорожской области
16 августа 2025, 09:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Все блоги »