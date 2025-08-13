Иллюстративное фото

Боевой медик купил незаконно гранату Ф-1. 24 февраля этого года он привел гранату в действие и забросил ее на территорию ТЦК. В результате взрыва повредились служебные автомобили.

Уже на следующий день мужчину взяли под стражу. Через пять месяцев он согласился заключить соглашение о признании виновности. Его приговорили к 5 годам заключения.

Известно, что раньше у него судимостей не было. Также мужчина женат и имеет двоих несовершеннолетних детей.

