13 августа 2025, 17:24

На Николаевщине судили военного, бросившего гранату в ТЦК

13 августа 2025, 17:24
Иллюстративное фото
Судили боевого медика, бросившего гранату на территорию ТЦК. Суд признал его виновным

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Боевой медик купил незаконно гранату Ф-1. 24 февраля этого года он привел гранату в действие и забросил ее на территорию ТЦК. В результате взрыва повредились служебные автомобили.

Уже на следующий день мужчину взяли под стражу. Через пять месяцев он согласился заключить соглашение о признании виновности. Его приговорили к 5 годам заключения.

Известно, что раньше у него судимостей не было. Также мужчина женат и имеет двоих несовершеннолетних детей.

Напомним, ранее в Харькове мужчина поджег здание ТЦК. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель, ранее судимый. Теперь ему грозит заключение.

военный ТЦК суд
13 августа 2025
