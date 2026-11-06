07:36  06 ноября
В Тернопольской области накрыли подпольную табачную фабрику
11:19  06 ноября
В Киеве пьяный водитель угрожал девушке и стрелял из пистолета
12:26  06 ноября
В Одессе военный в СОЧ угрожал полицейским гранатой
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2026, 09:23

Россияне атаковали энергетический объект в Николаевской области

06 ноября 2026, 09:23
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Под ударом РФ оказались энергетическая инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Николаевскую ОВА.

В четверг, 5 ноября, российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Николаевской области ударным беспилотником типа "Герань". Обошлось без пострадавших.

Кроме того, россияне атаковали Куцурубскую громаду Николаевского района FPV-дроном и беспилотником типа "Молния". В селе Дмитровка в результате удара повреждено хозяйственное сооружение. В результате атак никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 6 ноября РФ атаковала Украину 227 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 14 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Николаевская область война обстрелы последствия энергообъект
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Словакии в отеле зарезали украинца: одного подозреваемого задержали
06 ноября 2026, 12:57
В Кировоградской области посреди поля нашли боевую часть российского дрона
06 ноября 2026, 12:43
Силы обороны поразили два склада боеприпасов оккупантов на Запорожье
06 ноября 2026, 12:30
В Одессе военный в СОЧ угрожал полицейским гранатой
06 ноября 2026, 12:26
В Хмельницком предприниматель предлагал переправить мужчину в Молдову за $20 тысяч
06 ноября 2026, 12:11
Крушил телефоны молотком и угрожал расстрелять НАБУ: детали задержания генерала СБУ
06 ноября 2026, 12:04
Смертельное ДТП в Киевской области: под колесами авто погиб мужчина
06 ноября 2026, 11:56
Через границу с Венгрией пытались провезти электронные сигареты на 1,3 млн гривен
06 ноября 2026, 11:45
Россияне снова атаковали энергообъекты ДТЭК на Днепропетровщине: возник пожар
06 ноября 2026, 11:32
В Киеве пьяный водитель угрожал девушке и стрелял из пистолета
06 ноября 2026, 11:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Валерий Пекар
Виталий Шабунин
Виталий Портников
Все блоги »