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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Николаевскую ОВА.

В четверг, 5 ноября, российские войска атаковали объект энергетической инфраструктуры в Николаевской области ударным беспилотником типа "Герань". Обошлось без пострадавших.

Кроме того, россияне атаковали Куцурубскую громаду Николаевского района FPV-дроном и беспилотником типа "Молния". В селе Дмитровка в результате удара повреждено хозяйственное сооружение. В результате атак никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 6 ноября РФ атаковала Украину 227 ударными БпЛА. Зафиксированы попадания на 14 локациях.