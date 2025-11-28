09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
Пожар во Франковске: пожарные спасли семеро жителей, среди них двое детей
В Винницкой области пограничники вытащили из Днестра 28-летнего мужчину, который упал в воду при попытке незаконно пересечь границу на надувном матрасе

Об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд, передает RegioNews.

Отмечается, мужчина решил доплыть в Молдову в вечернее время, выбрав для этого "достаточно сомнительный" водный транспорт – обычный надувной матрас. Из-за сильного течения он быстро потерял контроль и упал в холодную воду, не сумев самостоятельно добраться до берега.

Патрульные пограничники заметили мужчину, вытащили его из воды и оказали первую медицинскую помощь.

На нарушителя составлен административный протокол.

Напомним, на Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаумы на пункте пропуска и скрылся за границей в сторону Венгрии. По предварительным данным правоохранителей, автомобиль на высокой скорости задел пограничника и полностью разрушил инфраструктуру КПП.

