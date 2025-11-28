Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра

Скриншот с видео

В Винницкой области пограничники вытащили из Днестра 28-летнего мужчину, который упал в воду при попытке незаконно пересечь границу на надувном матрасе

Об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд, передает RegioNews.

Отмечается, мужчина решил доплыть в Молдову в вечернее время, выбрав для этого "достаточно сомнительный" водный транспорт – обычный надувной матрас. Из-за сильного течения он быстро потерял контроль и упал в холодную воду, не сумев самостоятельно добраться до берега.

Патрульные пограничники заметили мужчину, вытащили его из воды и оказали первую медицинскую помощь.

На нарушителя составлен административный протокол.

