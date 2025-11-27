На Буковине пограничники сорвали переправку мужа в Румынию
Оперативники Черновицкого пограничного отряда перекрыли схему нелегальной переправы через границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Преступную группу организовали местные жители: главный организатор подыскивал "клиентов", его знакомая исполняла роль водителя.
Женщина должна была довезти нелегального туриста на собственном авто до места вблизи границы и подсказать маршрут в обход пунктов пропуска. Автомобиль остановили пограничники – водителя задержали на месте. Также установили, что 25-летний мужчина из Харьковской области заплатил за поездку 9 тысяч долларов.
Клиенту составили админпротокол, водительнице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через границу). Поиски главного организатора продолжаются.
Напомним, ранее на Закарпатье задержали троих мужчин, которые в сопровождении проводника пытались незаконно попасть в Румынию.