Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Преступную группу организовали местные жители: главный организатор подыскивал "клиентов", его знакомая исполняла роль водителя.

Женщина должна была довезти нелегального туриста на собственном авто до места вблизи границы и подсказать маршрут в обход пунктов пропуска. Автомобиль остановили пограничники – водителя задержали на месте. Также установили, что 25-летний мужчина из Харьковской области заплатил за поездку 9 тысяч долларов.

Клиенту составили админпротокол, водительнице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через границу). Поиски главного организатора продолжаются.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали троих мужчин, которые в сопровождении проводника пытались незаконно попасть в Румынию.