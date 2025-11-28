Скриншот із відео

На Вінниччині прикордонники витягли із Дністра 28-річного чоловіка, який упав у воду під час спроби незаконно перетнути кордон на надувному матраці

Про це повідомляє Могилів-Подільський прикордонний загін, передає RegioNews.

Зазначається, чоловік вирішив доплисти до Молдови у вечірній час, обравши для цього "доволі сумнівний" водний транспорт – звичайний надувний матрац. Через сильну течію він швидко втратив контроль і впав у холодну воду, не зумівши самостійно дістатися берега.

Патрульні прикордонники помітили чоловіка, витягли його з води та надали першу медичну допомогу.

На порушника складено адміністративний протокол.

