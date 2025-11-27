11:40  27 ноября
27 ноября 2025, 13:55

В Харькове судили мужчину, продававшего отсрочку от военной службы

27 ноября 2025, 13:55
Слободской районный суд города Харькова признал местного жителя виновным в злоупотреблении влиянием. Он обещал "помощи" избежать проблем с мобилизацией

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

К обвиняемому обратился мужчина, который не обновлял военно-учетные данные, но имел проблемы со здоровьем и хотел избежать мобилизации. "Клиент" говорил, что был исключен из военного учета на основании справки по психушке, но в начале полномасштабной войны якобы потерял военный билет.

Злоумышленник обещал помочь оформить отсрочку от службы, говоря, что это будет стоить десятку. Эти деньги он собирался "занести человеку", после чего должностные лица ВЛК оформили бы заключение с диагнозом для отсрочки на год.

Мужчину разоблачили летом 2024 года, когда он получал деньги. На суде он частично признал вину. По его словам, заявитель сам нашел его из-за знакомых, а он взятку не требовал. При этом, по словам обвиняемого, он не знаком ни с кем из ТЦК. Он планировал отдать 9 тысяч долларов из 10 человеку, занимающемуся вопросом. Соответственно, заработать на клиенте он сам планировал тысячу долларов.

Начальник местного ТЦК в суде показал, что с обвиняемым не знаком. Он также пояснил, что в случае потери военного билета человек платит 850 грн штрафа. Если лицо снято с военного учета, то его проверяют на наличие оснований для восстановления на военном учете, а также такое лицо должно повторно пройти ВЛК.

Суд исключил вымогательство неправомерной выгоды и наказал злоумышленника штрафом в размере 412 тысяч гривен. При этом По первоначальному обвинению в злоупотреблении воздействием, сопряженном с вымогательством, ему грозил тюремный срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Прикарпатье разоблачили адвоката, который во время консультации убедил клиента воспользоваться незаконной схемой получения отсрочки от мобилизации. Он предложил оформить фиктивное попечительство над лицом по инвалидности. В разговорах с женой клиента он просил 7 тысяч долларов за свои услуги.

