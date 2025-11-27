В Одесской области пограничники задержали пятерых незаконных туристов

фото: ГПСУ

В четверг, 27 ноября военнослужащие Подольского отряда недалеко от госграбежа с помощью дрона с тепловизором обнаружили движение неизвестных лиц и заброшенное авто

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как выяснилось, пять мужчин из Ивано-Франковской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областей пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украино-молдавской границы.

Помогал им в этом администратор телеграмм-канала, который дистанционно руководил их действиями и заранее позаботился об их доставке в госграницу.

Организатор снабдил мужчин автомобилем с повышенной проходимостью, чтобы быстро добраться до места перехода. Стоимость переправки для каждого из них составляла 10 000 долларов с обязательной подпиской в 1 000 долларов.

Покинув автомобиль, мужчины направились к границе, однако там их уже "ждали" пограничники.

За попытку незаконного пересечения государственной границы пяти путешественникам грозит штраф.

Как сообщалось, на днях в Одесской области пограничники задержали 5 нарушителей, которые заплатили по 8000 долларов, чтобы попасть в Молдову.