Иллюстративное фото

К сожалению, в больнице скончалась 7-летняя девочка, получившая ранения в результате обстрела. Известно еще о четырех раненых людях

Об этом сообщила заместитель главы Винницкой ОВА, передает RegioNews.

По словам Натальи Заболотной, девочку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи делали все возможное, однако, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Заболотная выразила соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

Она также добавила, что в воздушном пространстве области зафиксировали 90 беспилотников и 23 крылатых ракет. В частности, пострадал двухэтажный дом, где проживал 21 человек. Жителей временно отселили

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 30 октября россияне атаковали Виннитчину . Отмечалось, что четверо взрослых получили травмы легкой и средней степени тяжести, а 7-летний ребенок был в тяжелом состоянии. Также сообщалось о повреждениях гражданской и критической инфраструктуры. В частности, домов и автомобилей.