Уже девять раненых после артобстрела детской больницы в Херсоне

Фото: Прокуратура Украины

В Херсоне в результате российского обстрела детской больницы пострадали девять человек, среди них – четверо детей и трое медработников

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

"Враг открыл артиллерийский огонь по детской больнице в Херсоне, где в тот момент находились маленькие пациенты, их родители и медицинский персонал", – говорится в сообщении.

Информация по всем пострадавшим еще уточняется.

Здания больницы получили значительные разрушения, взрывная волна повредила близлежащие сооружения.

Прокуратура и следователи фиксируют следы обстрелов и собирают доказательства очередного нарушения международного гуманитарного права.

Напомним, в среду, 29 октября, около 9:20 россияне с временно оккупированного левобережья обстреляли медучреждение в Днепровском районе Херсона. Было известно, что в результате обстрела ранены трое медиков и ребенок.