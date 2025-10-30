Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 30 октября Винницкая область оказалась под массированной вражеской атакой. В результате попадания есть повреждения гражданской и критической инфраструктуры, домов и автомобилей

Об этом сообщила заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

Есть пострадавшие: четверо взрослых легкой и средней степени тяжести и 7-летний ребенок – он в тяжелом состоянии.

Все службы работают на местах, ликвидируют пожары. Взрывотехники производят осмотр территорий. Комиссии фиксируют повреждения гражданских построек и авто.

Напомним, в Украине из-за массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов введены аварийные отключения электроэнергии