Ілюстративне фото

На жаль, у лікарні померла 7-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу. Відомо про ще чотирьох поранених людей

Про це повідомила заступниця голови Вінницької ОВА, передає RegioNews.

За словами Наталії Заболотної, дівчинку доставили до лікарні у край важкому стані. Лікарі робили все можливе, проте, на жаль, врятувати дитину не вдалось. Заболотна висловила співчуття рідним і близьким загиблої дитини.

Вона також додала, що у повітряному просторі області зафіксували 90 безпілотників і 23 крилаті ракети. Зокрема, постраждав двоповерховий будинок, де проживала 21 людина. Жителів тимчасово відселили

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що в ніч на 30 жовтня росіяни атакували Вінниччину. Зазначалось, що четверо дорослих отримали травми легкої та середньої ступенів тяжкості, а 7-річна дитина була у важкому стані. Також повідомлялось про пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Зокрема, будинків та авто.