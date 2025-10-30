Фото из открытых источников

В Украине отменили почасовые отключения света. Однако в течение суток их могут вернуть

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что россияне ударили по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких областях. Поэтому утром многие потребители не имели электроэнергии. При этом сейчас продолжаются восстановительные работы, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение. Энергетики работают непрерывно.

В то же время, с 10 утра в Украине решили отменить почасовые отключения. Однако в некоторых регионах до 19 часов будут действовать ограничения мощности, но это касается промышленных потребителей.

В Министерстве энергетики не исключают, что повременные отключения могут вернуть. При этом украинцев призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 30 октября российская армия нанесла по Запорожью по меньшей мере 20 БпЛА и 8 ракетных ударов. В результате обстрела разрушены несколько этажей общежития. Ранее из-под завалов извлекли тело пожилого мужчины, пострадали 17 человек. Также в СМИ сообщают об ударах по энергетическим объектам.