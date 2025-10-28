Победитель школьных олимпиад по химии создал нарколабораторию в Виннице

иллюстративное фото: из открытых источников

Винничанина, зарабатывавшего миллионы гривен на изготовлении психотропов, приговорили к 9 годам заключения с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

В ходе обысков следователи и оперативники изъяли более 20 кг психотропных веществ, более 100 кг прекурсоров и почти 300 кг химических реагентов, лабораторное оборудование (противогазы, респираторы, смесители, испарители, вакууматоры, индикаторы, весы, мерные колбы, стеклянные шариковые, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук, черные записи, автомобиль и другие вещественные доказательства.

На основании собранных в ходе досудебного расследования доказательств суд первой инстанции признал фигуранта виновным в совершении ряда преступлений. В суде мужчина полностью признал вину. Суд учел его раскаяние, содействие раскрытию преступления и намерение мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины как обстоятельства, смягчающие наказание. Впрочем, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

По данным журналистов, осужденный является выпускником школы №35 и победителем школьных олимпиад по химии. После окончания школы он поступил в один из местных вузов.

Напомним, весной 2025 года в Виннице ликвидировали "домашнюю" нарколабораторию с прибылью почти в полмиллиона гривен. Для обезвреживания "бизнеса" злоумышленника правоохранители провели спецоперацию по привлечению спецподразделения КОРД.