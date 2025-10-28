На границе на Винниччине задержали 26-летнего мужчину с фальшивыми документами на "командировку" в Болгарию
В автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники остановили 26-летнего жителя Херсонщины, пытавшегося выехать с поддельными бумагами о командировке
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
В качестве основания для пересечения границы мужчина предоставил документы о подтверждении бронирования, а также приказы: о принятии на работу инженером в монтажную компанию и командировку. По документам он ехал на тренинг в Болгарию.
Во время разговора с пограничниками мужчина запутался в ответах, после чего признался: купил подделки у неизвестного за 20 тысяч долларов.
В пропуске через границу херсонцу отказали. О факте подлога сообщили Нацполицию.
Напомним, ранее в Закарпатской области задержали мужчину, который за 12,5 тысячи долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы.