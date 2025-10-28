Фото: ГПСУ

В автомобильном пункте пропуска "Могилев-Подольский" пограничники остановили 26-летнего жителя Херсонщины, пытавшегося выехать с поддельными бумагами о командировке

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В качестве основания для пересечения границы мужчина предоставил документы о подтверждении бронирования, а также приказы: о принятии на работу инженером в монтажную компанию и командировку. По документам он ехал на тренинг в Болгарию.

Во время разговора с пограничниками мужчина запутался в ответах, после чего признался: купил подделки у неизвестного за 20 тысяч долларов.

В пропуске через границу херсонцу отказали. О факте подлога сообщили Нацполицию.

Напомним, ранее в Закарпатской области задержали мужчину, который за 12,5 тысячи долларов пытался организовать схему незаконного пересечения границы.