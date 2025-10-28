14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
12:03  28 жовтня
У Тернополі водій маршрутки збив жінку
09:12  28 жовтня
На Полтавщині в лісосмузі знайшли тіло чоловіка, який зник влітку
28 жовтня 2025, 14:35

Переможець шкільних олімпіад з хімії створив нарколабораторію у Вінниці

28 жовтня 2025, 14:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вінничанина, який заробляв мільйони гривень на виготовленні психотропів, засудили до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Під час обшуків слідчі та оперативники вилучили понад 20 кг психотропних речовин, більш як 100 кг прекурсорів та майже 300 кг хімічних реагентів, лабораторне обладнання (протигази, респіратори, змішувачі, випарювачі, вакууматори, індикатори, ваги, мірні колби, скляні кулькові холодильники тощо), фасувальні та пакувальні матеріали, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, ноутбук, чорнові записи, автомобіль та інші речові докази.

На підставі зібраних під час досудового розслідування доказів суд першої інстанції визнав фігуранта винним у вчиненні низки злочинів. У суді чоловік повністю визнав вину. Суд врахував його каяття, сприяння розкриттю злочину та намір мобілізуватися до лав Збройних сил України як обставини, що пом’якшують покарання. Втім йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

За даними журналістів, засуджений є випускником школи №35 і переможцем шкільних олімпіад з хімії. Після закінчення школи він вступив до одного з місцевих вишів.

Нагадаємо, навесні 2025 року у Вінниці ліквідували "домашню" нарколабораторію з прибутком у майже півмільйона гривень. Для знешкодження "бізнесу" зловмисника правоохоронці провели спецоперацію із залученням спецпідрозділу КОРД.

