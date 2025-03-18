В Виннице ликвидировали "домашнюю" нарколабораторию с прибылью почти в полмиллиона гривен

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Правоохранители ликвидировали в Виннице лабораторию, в которой 27-летний местный житель наладил масштабное производство психотропных веществ

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленник снимал двухэтажное здание в частном секторе Винницы. Там оборудовал подпольный состав-лабораторию, где производились, фасовались и хранились амфетамин, альфа-PVP и мефедрон в особо крупных размерах.

Кроме того, мужчина администрировал Telegram-канал, по которому происходил бесконтактный сбыт.

Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ, прекурсоров и лабораторного оборудования по ценам "черного" рынка составляет 20 миллионов гривен. Суммарный доход от продажи сильнодействующих психотропов составил около 500 тыс. грн в месяц.

Для обезвреживания "бизнеса" злоумышленника правоохранители провели спецоперацию по привлечению спецподразделения КОРД. Функционирование нарколаборатории прекратили, значительную партию разных психотропов изъяли, а самого фигуранта задержали в процессуальном порядке.

В результате ряда санкционированных обысков изъяли: 28,5 кг мефедрона и альфа-PVP, более 100 кг прекурсоров и более 275 кг химических реагентов в сухом и жидком состоянии, среди которых 10 кг оксида ртути.

А также лабораторное оборудование, фасовочные и упаковочные материалы, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбук, черные записи, автомобиль и другие вещественные доказательства.

Суд отправил подозреваемого на два месяца под стражу. Наркодилеру грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Закарпатье накрыли масштабную нарколабораторию, которая производила наркотики на 15 миллионов гривен ежемесячно.