10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
08:57  13 жовтня
На Дніпропетровщині мікроавтобус перекинувся в кювет – постраждала жінка
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 11:15

На Вінниччині судили прикордонника, який допомагав ухилянту за 4 тисячі доларів

13 жовтня 2025, 11:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Немирівський районний суд Вінницької області визнав інспектора прикордонної служби винним у зловживанні впливом і організації незаконного перетину кордону. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У травні цього року прикордонник запропонував чоловіку "допомогу". За гроші він був готовий провести його за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Прикордонник обіцяв вплинути на рух патрулювання, так щоб у певний час на ділянці не було прикордонних загонів. Коли стався б так званий "зелений коридор", чоловіку треба було переплисти Дністер.

Прикордоннику передали 4 тисячі доларів. 2,4 тисячі доларів він віддав своєму колезі, який мав подбати про "зелений коридор". Після цього організатора схеми затримали.

На суді він визнав свою провину. Він зазначив, що домовився зі своїм знайомим військовослужбовцем прикордонного загону, що буде підшукувати людей, які мають бажання нелегально потрапити за кордон, а його напарник впливатиме на співробітників прикордонної служби щодо безпроблемного перетину кордону.

За його словами, він мав проблеми з грошима. Відомо, що він має дружину та двох дітей, одна з яких хворіє. Тепер у вчиненому розкаюється.

Суд призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. При цьому вирок замінили на такий самий строк тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який заплатив 11 000 доларів за переправу через Тису. Його майже погубила холодна вода, а організатора схеми правоохоронці затримали пізніше.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонник схема ухилення від мобілізації
На Київщині лікар "торгував" інвалідністю для ухилянтів
10 жовтня 2025, 21:30
"Мертві душі" з бронюванням від мобілізації: у Харкові викрили нову схему
09 жовтня 2025, 19:17
На Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон
09 жовтня 2025, 16:22
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Трактор піднімали з води: на Рівненщині тракторист загинув у ДТП
13 жовтня 2025, 12:50
У Запоріжжі дезертир готував теракт
13 жовтня 2025, 12:30
Аварійні відключення 13 жовтня: де в Україні немає світла через атаки РФ
13 жовтня 2025, 12:12
На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин: загинув чоловік
13 жовтня 2025, 11:47
Харківщина та міжнародні партнери створюють нову модель безпеки: що зміниться в освіті та медицині
13 жовтня 2025, 11:31
У Ніжині російський удар пошкодив промислове підприємство
13 жовтня 2025, 11:04
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
13 жовтня 2025, 10:44
Російський дрон атакував Суми: у ДСНС розповіли про наслідки
13 жовтня 2025, 10:15
Трамп і Нобелівська премія миру
13 жовтня 2025, 10:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »