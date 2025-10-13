Ілюстративне фото

Немирівський районний суд Вінницької області визнав інспектора прикордонної служби винним у зловживанні впливом і організації незаконного перетину кордону. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У травні цього року прикордонник запропонував чоловіку "допомогу". За гроші він був готовий провести його за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Прикордонник обіцяв вплинути на рух патрулювання, так щоб у певний час на ділянці не було прикордонних загонів. Коли стався б так званий "зелений коридор", чоловіку треба було переплисти Дністер.

Прикордоннику передали 4 тисячі доларів. 2,4 тисячі доларів він віддав своєму колезі, який мав подбати про "зелений коридор". Після цього організатора схеми затримали.

На суді він визнав свою провину. Він зазначив, що домовився зі своїм знайомим військовослужбовцем прикордонного загону, що буде підшукувати людей, які мають бажання нелегально потрапити за кордон, а його напарник впливатиме на співробітників прикордонної служби щодо безпроблемного перетину кордону.

За його словами, він мав проблеми з грошима. Відомо, що він має дружину та двох дітей, одна з яких хворіє. Тепер у вчиненому розкаюється.

Суд призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі. При цьому вирок замінили на такий самий строк тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який заплатив 11 000 доларів за переправу через Тису. Його майже погубила холодна вода, а організатора схеми правоохоронці затримали пізніше.