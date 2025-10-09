На Закарпатье задержали 29-летнего мужчину, который заплатил 11 000 долларов, чтобы переплыть Тису и чуть не погиб

фото: ГНСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Нарушителя, едва не погибшего от переохлаждения, пограничники доставили в подразделение, снабдили его сухой одеждой и теплым напитком. Впоследствии мужчина признался, что воспользовался услугами переправщика из Закарпатья, который доставил его в пограничные границы и дал маршрут.

За эти услуги мужчина заплатил закарпатцу 11 000 долларов США.

Впоследствии правоохранители задержали и организатора противоправной деятельности.

Напомним, в Закарпатье задержали 19-летнюю девушку, которая переправляла военнообязанных через Тису. Девушка обещала за 5 000 евро беспрепятственное пересечение границы в обход официальных пунктов пропуска.