15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 16:55

На Закарпатье задержали 29-летнего мужчину, который заплатил 11 000 долларов, чтобы переплыть Тису и чуть не погиб

09 октября 2025, 16:55
Читайте також українською мовою
фото: ГНСУ
Читайте також
українською мовою

Вблизи границы с Румынией был задержан 29-летний житель Запорожья, пытавшийся переплыть Тису

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Нарушителя, едва не погибшего от переохлаждения, пограничники доставили в подразделение, снабдили его сухой одеждой и теплым напитком. Впоследствии мужчина признался, что воспользовался услугами переправщика из Закарпатья, который доставил его в пограничные границы и дал маршрут.

За эти услуги мужчина заплатил закарпатцу 11 000 долларов США.

Впоследствии правоохранители задержали и организатора противоправной деятельности.

Напомним, в Закарпатье задержали 19-летнюю девушку, которая переправляла военнообязанных через Тису. Девушка обещала за 5 000 евро беспрепятственное пересечение границы в обход официальных пунктов пропуска.

Закарпатье ГПСУ граница Тиса Румыния
09 октября 2025
07 августа 2025
