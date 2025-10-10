Фото: пресс-служба полиции

По данным следствия, 46-летний житель Хмельницкого района спрятал 29-летнего мужчину под личными вещами в автомобиле. Его обнаружили пограничники во время плановой проверки транспортного средства

Задержанный был доставлен в отдел полиции в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В суд уже подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы за содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.

29-летнего знакомого спрятали в авто

Досудебное расследование ведет следственное отделение Могилев-Подольского районного отдела полиции ГУНП в Винницкой области. Оперативное сопровождение осуществлял 24-й пограничный отряд. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дела и собирать необходимые доказательства для дальнейшего судебного разбирательства.

