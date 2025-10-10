12:45  10 октября
10 октября 2025, 20:31

В Винницкой области задержали мужчину за попытку незаконного вывоза 29-летнего знакомого

10 октября 2025, 20:31
Фото: пресс-служба полиции
По данным следствия, 46-летний житель Хмельницкого района спрятал 29-летнего мужчину под личными вещами в автомобиле. Его обнаружили пограничники во время плановой проверки транспортного средства

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Задержанный был доставлен в отдел полиции в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В суд уже подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы за содействие незаконной переправке лиц через государственную границу.

29-летнего знакомого спрятали в авто

Досудебное расследование ведет следственное отделение Могилев-Подольского районного отдела полиции ГУНП в Винницкой области. Оперативное сопровождение осуществлял 24-й пограничный отряд. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дела и собирать необходимые доказательства для дальнейшего судебного разбирательства.

Ранее сообщалось, на границе с Румынией пограничники задержали украинку с почти миллионом долларов, спрятанных под капотом автомобиля. Женщина направлялась за границу, но ее попытка пронести деньги закончилась неожиданно.

