Фото: Национальная полиция Украины

Пьяный мужчина на Волыни устроил стрельбу в селе и едва не вызвал трагедию среди соседей и правоохранителей

Об этом сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Волынской области, передает RegioNews.

В селе Заветное Луцкого района полиция задержала 57-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу и повредил имущество соседей. По словам односельчан, во время инцидента злоумышленник повредил камеру наблюдения и солнечные панели в домовладении жительницы села.

Мужчину задержали на месте происшествия

Около 16:00 в полицию поступило сообщение об опасном поведении мужчины. Когда полиция прибыла на место происшествия, он открыл огонь в сторону представителей правоохранительных органов, к счастью, никто не пострадал. Во время задержания у злоумышленника изъяли охотничье ружье, гранату Ф-1 с запалом и патроны, отправившиеся на экспертизу.

Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовные производства по статьям 296 (Хулиганство), 263 (Незаконное обращение с оружием) и 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается, правоохранители продолжают собирать доказательства для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Кривом Роге 16-летний парень получил тяжелое ранение головы, играя с пистолетом дома. Сейчас следователи выясняют, как оружие оказалось в свободном доступе и соблюдали ли взрослые правила его хранения.