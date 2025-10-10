Фото: пресслужба поліції

За даними слідства, 46-річний житель Хмільницького району сховав 29-річного чоловіка під особистими речами в автомобілі. Його виявили прикордонники під час планової перевірки транспортного засобу

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Затриманого доставили до відділу поліції відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До суду вже подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Дії чоловіка кваліфіковані за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України, яка передбачає до п’яти років позбавлення волі за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

29-річного знайомого сховали в авто

Досудове розслідування веде слідче відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області. Оперативний супровід здійснював 24-й прикордонний загін. Правоохоронці продовжують встановлювати усі обставини справи та збирати необхідні докази для подальшого судового розгляду.

