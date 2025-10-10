12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 20:31

На Вінниччині затримали чоловіка за спробу незаконного вивезення 29-річного знайомого

10 жовтня 2025, 20:31
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

За даними слідства, 46-річний житель Хмільницького району сховав 29-річного чоловіка під особистими речами в автомобілі. Його виявили прикордонники під час планової перевірки транспортного засобу

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Затриманого доставили до відділу поліції відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До суду вже подано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Дії чоловіка кваліфіковані за частиною 1 статті 332 Кримінального кодексу України, яка передбачає до п’яти років позбавлення волі за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

29-річного знайомого сховали в авто

Досудове розслідування веде слідче відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області. Оперативний супровід здійснював 24-й прикордонний загін. Правоохоронці продовжують встановлювати усі обставини справи та збирати необхідні докази для подальшого судового розгляду.

Раніше повідомлялося, на кордоні з Румунією прикордонники затримали українку з майже мільйоном доларів, захованим під капотом автомобіля. Жінка прямувала за кордон, але її спроба пронести гроші завершилася несподівано.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область переправа перетин кордону затримання прикордонники
57-річний чоловік влаштував стрілянину у Луцькому районі, пошкодивши майно сусідів
10 жовтня 2025, 20:03
На Закарпатті затримали чоловіка, який за $7 тис. планував переправити за кордон чотирьох осіб
10 жовтня 2025, 19:50
Труїли дітей: на Тернопільщині викрили масштабну наркомережу
10 жовтня 2025, 11:20
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Вулиці без людей і зруйновані будинки: як виглядає прифронтове Покровське на Дніпропетровщині
10 жовтня 2025, 20:43
На фронті загинув український гуморист та учасник КВК
10 жовтня 2025, 20:15
57-річний чоловік влаштував стрілянину у Луцькому районі, пошкодивши майно сусідів
10 жовтня 2025, 20:03
На Закарпатті затримали чоловіка, який за $7 тис. планував переправити за кордон чотирьох осіб
10 жовтня 2025, 19:50
В Одесі засудили диверсанта, який намагався підпалити обладнання залізниці
10 жовтня 2025, 19:45
Втрата, якої можна було уникнути: на Закарпатті судитимуть матір за смерть 1-річної дитини
10 жовтня 2025, 19:35
В Івано-Франківській області чоловік прив’язав на ланцюг собаку до авто й тягнув по вулиці
10 жовтня 2025, 19:17
На Рівненщині 36-річний чоловік отримав 60 діб арешту за напад на поліцейського
10 жовтня 2025, 18:58
Журналісти знайшли в родин заступників голови Кіберполіції нерухомість та десятки мільйонів
10 жовтня 2025, 18:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »