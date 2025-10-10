10:43  10 октября
10 октября 2025, 11:20

Травили детей: в Тернопольской области разоблачили масштабную наркосеть

10 октября 2025, 11:20
Фото: Нацполиция
Правоохранители разоблачили наркотическую сеть в Тернопольской области. В ходе обысков изъяли 700 килограммов наркотических веществ

Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Это началось с того, что офицер службы образовательной безопасности в Тернопольской области заметила странное поведение учащихся одной из школ. Впоследствии оказалось, что под видом обычного чая или якобы витаминной добавки дельцы сбывали кратом.

Иван Выговский напоминает, что еще в прошлом году это средство признали наркологическим и внесли в перечень опасных веществ, поскольку сырье растения содержит алкалоиды, которые действуют на опиоидные рецепторы мозга и могут вызывать зависимость. Дети, к сожалению, опасности не понимали.

К ликвидации трех наркогрупп привлекли правоохранителей из разных отделов. Они провели 80 обысков в 15 регионах Украины, задержали 21 человека, изъяли наркотики, автомобили и наличные деньги. Подозрение объявлено 29 фигурантам, среди которых несовершеннолетние.

"Это не просто успешная операция. Это пример того, как общая ответственность, внимательность и профессионализм спасают жизнь. И еще одно подтверждение: проект "Служба образовательной безопасности" - это не формальность, а реальная защита наших детей", - говорит глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

Напомним, правоохранители Житомирской области расследовали деятельность наркогруппы, которая ежемесячно зарабатывала до 600 тысяч гривен на амфетамин.

