Фото: Нацполиция

Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Это началось с того, что офицер службы образовательной безопасности в Тернопольской области заметила странное поведение учащихся одной из школ. Впоследствии оказалось, что под видом обычного чая или якобы витаминной добавки дельцы сбывали кратом.

Иван Выговский напоминает, что еще в прошлом году это средство признали наркологическим и внесли в перечень опасных веществ, поскольку сырье растения содержит алкалоиды, которые действуют на опиоидные рецепторы мозга и могут вызывать зависимость. Дети, к сожалению, опасности не понимали.

К ликвидации трех наркогрупп привлекли правоохранителей из разных отделов. Они провели 80 обысков в 15 регионах Украины, задержали 21 человека, изъяли наркотики, автомобили и наличные деньги. Подозрение объявлено 29 фигурантам, среди которых несовершеннолетние.

"Это не просто успешная операция. Это пример того, как общая ответственность, внимательность и профессионализм спасают жизнь. И еще одно подтверждение: проект "Служба образовательной безопасности" - это не формальность, а реальная защита наших детей", - говорит глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

Напомним, правоохранители Житомирской области расследовали деятельность наркогруппы, которая ежемесячно зарабатывала до 600 тысяч гривен на амфетамин.