Украинку задержали на границе с почти $1 млн под капотом автомобиля

Инцидент произошел 9 октября в пункте пропуска "Порубное – Сирет" на границе с Румынией. Автомобилем управляла гражданка Украины, которая направлялась за пределы страны.

При досмотре транспортного средства таможенники обнаружили в моторном отсеке специально оборудованный тайник. В нем находились валютные ценности – 970 тысяч долларов США, что по официальному курсу НБУ составляет более 40 миллионов гривен. По предварительной информации, тайник был изготовлен специально для сокрытия наличных от контроля.

Почти миллион долларов спрятали под капотом автомобиля

Сотрудники Черновицкой таможни задокументировали факт нарушения таможенных правил по ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины. Автомобиль вместе с деньгами изъят в установленном порядке.

Кроме административного производства, материалы дела будут направлены в Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Черновицкой области для проверки наличия признаков уголовного правонарушения. Правоохранители выясняют происхождение изъятых средств и возможную причастность других лиц к этой попытке незаконного перемещения валюты.

