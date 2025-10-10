12:45  10 октября
В Черкасской области военный убил 2-летнего сына сожительницы
12:09  10 октября
На Полтавщине столкнулись две легковушки: среди трех пострадавших – 17-летний водитель
11:47  10 октября
В Киевской области нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося в лесу
10 октября 2025, 19:50

На Закарпатье задержан мужчина, который за $7 тыс. планировал переправить за границу четырех человек

10 октября 2025, 19:50
Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
Правоохранители задержали пятерых человек при попытке незаконной переправки через границу, сумма сделки достигала 28 тысяч долларов

Об этом сообщают на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передает RegioNews.

На Закарпатье пограничники задержали пять человек, причастных к попытке незаконного пересечения государственной границы. Среди них были четыре "клиента" и организатор переправки. Информацию о возможном нарушении правоохранители получили во время оперативной работы Главного оперативно-розыскного отдела и Мукачевского пограничного отряда, отделения "Велятино".

Четырех мужчин от 25 до 32 лет пограничники заметили с помощью приборов дистанционного наблюдения. Они двигались в направлении границы с Румынией, пытаясь обойти контрольные пункты. Группа реагирования уехала на задержание нарушителей. Во время преследования мужчины пытались скрыться. После предупреждающих выстрелов вверх из устройства для отстрела резиновых шаров их удалось остановить.

Согласно информации правоохранителей, группу организовал местный житель поселка Вышково, который должен был сопровождать мужчин до границы. За услуги организатора каждый из участников "путешествия" заплатил 7 тысяч долларов.

В отношении четырех граждан пограничники составили административные документы по ч.2 ст.185-10 и ч.2 ст.204-1 КУоАП. Кроме того, организатору переправки сообщили о подозрении по ч.3 ст.332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), а материалы передали в полицию для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, на Закарпатье пограничники задержали мужчину, который заплатил 11 000 долларов за переправу через Тису. Его почти погубила холодная вода, а организатор схемы правоохранители задержали позже.

09 октября 2025
