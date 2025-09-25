Массированная ночная атака на Виннитчину: повреждены объекты критической инфраструктуры

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 25 сентября враг нанес массированный удар по Винницкой области, в результате чего серьезно пострадали объекты критической инфраструктуры области

Об этом сообщила заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за обстрела была обесточена часть города и временно остановлено движение поездов. По состоянию на утро электроснабжение и железнодорожное сообщение полностью восстановлены.

Обращений о повреждениях жилых домов не поступало, пострадавших среди гражданских нет.

Возникший после атаки пожар спасатели ликвидировали около 5:30. К работам по ликвидации последствий привлекли 76 спасателей и 24 единиц техники.

Все службы продолжают работать на месте.

Напомним, российские оккупанты 24 сентября атаковали Днепропетровскую область. В результате удара пострадали четыре человека. Всем оказали медицинскую помощь.

Ранее в Черниговской области россияне атаковали спасателей, когда они тушили пожар после предварительного обстрела. В результате атаки травмированы трое спасателей.